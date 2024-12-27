Derin denizlerde boru döşeme gemisi ‘Castorone’ İstanbul Boğazı’ndan geçti

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme işlemini yapacak olan 'Castorone' isimli gemi, sabah saatlerinde İstanbul açıklarında bekledi. Gemi trafiğinin bitmesinin ardından gemi, İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 5 römorkörün eşliğinden İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu. Geminin mürettebatı da geçiş sırasında İstanbul Boğazı'nın izleyerek keyfini çıkardı. 'Castorone' isimli geminin Cumartesi günü Filyos limanında doğru yolculuğu devam etti.