Haberler Yaşam Haberleri Derin denizlerde boru döşeme gemisi ‘Castorone' İstanbul Boğazı'ndan geçti
Giriş Tarihi: 27.12.2024 12:12 Son Güncelleme: 27.12.2024 12:13

Derin denizlerde boru döşeme gemisi ‘Castorone' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyecek ‘Castorone' isimli gemi Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Kaadenize gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Derin denizlerde boru döşeme gemisi ‘Castorone’ İstanbul Boğazı’ndan geçti

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme işlemini yapacak olan 'Castorone' isimli gemi, sabah saatlerinde İstanbul açıklarında bekledi. Gemi trafiğinin bitmesinin ardından gemi, İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 5 römorkörün eşliğinden İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu. Geminin mürettebatı da geçiş sırasında İstanbul Boğazı'nın izleyerek keyfini çıkardı. 'Castorone' isimli geminin Cumartesi günü Filyos limanında doğru yolculuğu devam etti.

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Derin denizlerde boru döşeme gemisi ‘Castorone' İstanbul Boğazı'ndan geçti
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