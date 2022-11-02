Derin mavilerde 90 gün

Deniz yaşamının sürdürülebilirliği üzerine çalışmalar yürüten Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Marmara Denizi'nin önemine dikkat çekmek amacıyla "Marmara'dan Akdeniz'e Sürdürülebilirlik Serüveni" ismini verdiği 90 günlük projesini tamamladı.
Marmara'dan Akdeniz'e yelken açan DYKD Başkanı Volkan Narcı bin 687 millik bir rotada 10 şehirde 82 noktada gece ve gündüz 82 dalış gerçekleştirdi. Dalışlarda denizlerdeki biyoçeşitliliğin durumu, istilacı türlerle ilgili gözlemler ve yerel türler üzerindeki baskılar kayıt altına alındı. Nesli tehdit altındaki mercanlar ve diğer canlı türlerinin durumlarıyla ilgili bilim insanlarıyla görüşüldü, en eski denizcilerden kadim bilgiler alındı ve deniz yaşamının sürdürülebilirliği adına tüm veriler tek tek arşivlendi.
Bu projeyi Akdeniz, Karadeniz ve Ege'nin Marmara Denizi'nde bütünleştiğini ortaya koymak adına uzun zamandır planladığını dile getiren Narcı "Marmara Denizi çok araştırılmış bir deniz değil. Sürekli olarak bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bu sebeple Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'ni araştırmak, bu kıyılarda yaşayan türlerin aynı zamanda Marmara Denizi'nde de olduğunu bilimsel ve görsel olarak ortaya koymak istedik. Üst katmanda Karadeniz akıntısıyla alt katmandaki Akdeniz yaşantısını birleştirmesi, Marmara Denizi'ni çok özel ve sıra dışı kılıyor. Bu serüvenin en büyük çıktısı, Marmara'nın Türkiye'deki deniz yaşamı için son sığınak olduğu gerçeğidir. Akdeniz, Karadeniz ve Ege'nin var olabilmesi için Marmara'nın iyileşmeye ve korunmaya ihtiyacı var. Marmara'yı kaybedersek bu ekosistemleri de kaybedeceğiz" dedi. Seyahatin teknik detaylarını bir kitapçıkta topladıklarını belirten Narcı bu çalışmanın Marmara Denizi ve gelecek için değerli bir referans olacağını belirterek Narcı "Bu süreçte kıymetli bir envanter elde ettik. O envanteri şimdi bir belgesele dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DESTEK VERDİ
Marmara'dan Akdeniz'e Sürdürülebilirlik Serüveni destekçilerinden UNDP adına etkinlikte konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton "Deniz yaşamının çeşitliliği ve hayatını sağlıklı şekilde devam ettirmesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında kritik derecede önem taşıyor. Denizler sadece oksijen üretmiyor, aynı zamanda büyük ölçüde karbondioksit emilimi de gerçekleştiriyor. Bu bağlamda iklim değişikliği gibi hayati bir konuyla mücadelede denizlerin önemli rolü var. Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin gerçekleştirdiği bu yolculuk sayesinde denizlerin önemi ile ilgili yarattığı bu farkındalığı çok değerli buluyorum. Kendilerini kurumum ve şahsım adına kutluyorum" dedi.