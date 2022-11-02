Derin mavilerde 90 gün

Bu projeyi Akdeniz, Karadeniz ve Ege'nin Marmara Denizi'nde bütünleştiğini ortaya koymak adına uzun zamandır planladığını dile getiren Narcı "Marmara Denizi çok araştırılmış bir deniz değil. Sürekli olarak bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bu sebeple Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi'ni araştırmak, bu kıyılarda yaşayan türlerin aynı zamanda Marmara Denizi'nde de olduğunu bilimsel ve görsel olarak ortaya koymak istedik. Üst katmanda Karadeniz akıntısıyla alt katmandaki Akdeniz yaşantısını birleştirmesi, Marmara Denizi'ni çok özel ve sıra dışı kılıyor. Bu serüvenin en büyük çıktısı, Marmara'nın Türkiye'deki deniz yaşamı için son sığınak olduğu gerçeğidir. Akdeniz, Karadeniz ve Ege'nin var olabilmesi için Marmara'nın iyileşmeye ve korunmaya ihtiyacı var. Marmara'yı kaybedersek bu ekosistemleri de kaybedeceğiz" dedi. Seyahatin teknik detaylarını bir kitapçıkta topladıklarını belirten Narcı bu çalışmanın Marmara Denizi ve gelecek için değerli bir referans olacağını belirterek Narcı "Bu süreçte kıymetli bir envanter elde ettik. O envanteri şimdi bir belgesele dönüştürmek istiyoruz" diye konuştu.