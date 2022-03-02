Derince'de cinayet! "Ağabeyini vurdum haberin olsun"

Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesinde Çınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yalnız başına yaşadığı öğrenilen Tolga Görez, iddialara göre evine misafir olarak gelen arkadaşı U.A tarafından silahla vuruldu. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı U.A ile aralarında çıkan tartışma sonucu vurulan Görez, kanlar içerisinde yerde kalırken, olayı gerçekleştiren zanlı U.A hızla olay yerinden ayrıldı. Öte yandan zanlının olay yerinden ayrıldığı esnada silahla vurduğu Tolga Görez'in kardeşi Fatih'i arayarak, "Ağabeyini vurdum. Haberin olsun" dediği ileri sürüldü

KARDEŞİ BULDU

İşten eve döndüğü esnada, U.A'dan gelen telefon ile abisinin vurulduğunu duyan Fatih Görez, kontrol etmek için hemen ağabeyinin yalnız başına yaşadığı eve gitti. Burada ağabeyi Tolga'yı kanlar içerisinde bulan Fatih Görez hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ile bir 112 ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Tolga Görez'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ZANLI ARANIYOR

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sonrası Tolga Görez'in cenazesi adli işlemler için morga kaldırılırken, Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın zanlısı olduğu iddia edilen U.A ise her yerde aranıyor.