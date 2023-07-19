Derince’de süt üreticisi mutlu

Kocaeli'de kırsalda yaşayan vatandaşların gelir düzeylerini yükseltecek proje talep etmesi üzerine Derince Belediyesince, ilçenin tarımsal ürünlerinin katma değerinin artırılması için kombine tesis kurulmasına karar verildi. Belediyenin hazırladığı projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başarılı bulunmasıyla alınan desteklerle Kırsal Kalkınma Merkezi hayata geçirildi. Merkezde günlük 5 ton süt işleme kapasiteli tesis oluşturuldu. Yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen tesiste, çiftçilerden satın alınan süt sıkı tedbirler altında pastörize edilerek 1, 3 ve 5 litrelik şişelerde belediyeye ait tesislerde satışa sunuluyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sütün ödemesi günlük yapılıyor. Belediye kuruluşumuz olan Çenesuyu mağazalarında ve sosyal tesislerimizde satıyoruz. Önce analiz yapılıyor. Kalitesiz sütü almıyoruz. Sütleri pastörize edip vatandaşımıza sunuyoruz. Bizden süt olan vatandaşlar yğurdunu evinde kendi yapıyor" dedi. Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erkan Geç de 15 ineğinin bulunduğunu, günlük 80 ila 100 litre arasında süt elde ettiğini kaydetti. Sütünü belediyeye verdiğini belirten Geç, "Sütümüzü eskiden özel firmalara satıyorduk. Bu nedenle sütü düşük fiyattan satmak zorunda kalıyorduk. Artık sütümüzü daha iyi koşullarda satıyoruz" diye konuştu. AA