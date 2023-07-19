Haberler Yaşam Haberleri Derince’de süt üreticisi mutlu
Giriş Tarihi: 20.7.2023

Derince’de süt üreticisi mutlu

Derince Belediyesi işleme tesisi kurdu. Üreticiden alınan sütün parası peşin ödeniyor. İşlenen kaliteli süt vatandaşa satılıyor. Çiftçiler haklarının karşılığını aldığını söyledi

Derince’de süt üreticisi mutlu
Kocaeli'de kırsalda yaşayan vatandaşların gelir düzeylerini yükseltecek proje talep etmesi üzerine Derince Belediyesince, ilçenin tarımsal ürünlerinin katma değerinin artırılması için kombine tesis kurulmasına karar verildi. Belediyenin hazırladığı projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başarılı bulunmasıyla alınan desteklerle Kırsal Kalkınma Merkezi hayata geçirildi. Merkezde günlük 5 ton süt işleme kapasiteli tesis oluşturuldu. Yaklaşık 2 ay önce faaliyete geçen tesiste, çiftçilerden satın alınan süt sıkı tedbirler altında pastörize edilerek 1, 3 ve 5 litrelik şişelerde belediyeye ait tesislerde satışa sunuluyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Sütün ödemesi günlük yapılıyor. Belediye kuruluşumuz olan Çenesuyu mağazalarında ve sosyal tesislerimizde satıyoruz. Önce analiz yapılıyor. Kalitesiz sütü almıyoruz. Sütleri pastörize edip vatandaşımıza sunuyoruz. Bizden süt olan vatandaşlar yğurdunu evinde kendi yapıyor" dedi. Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erkan Geç de 15 ineğinin bulunduğunu, günlük 80 ila 100 litre arasında süt elde ettiğini kaydetti. Sütünü belediyeye verdiğini belirten Geç, "Sütümüzü eskiden özel firmalara satıyorduk. Bu nedenle sütü düşük fiyattan satmak zorunda kalıyorduk. Artık sütümüzü daha iyi koşullarda satıyoruz" diye konuştu. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

İmamoğlu'nun darbe toplantısının ardından CHP'de hareketlilik! Kılıçdaroğlu MYK'yı olağanüstü topladı
İYİ Parti'de derin kriz! Ethem Baykal'dan şok paylaşımlar: Dikkat çeken FETÖ vurgusu...
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'ndeki LGBT sapkınlığı tepki çekmişti: Ahlaksız sergiye soruşturma
Bakanlar BAE ile imzalanan tarihi anlaşmayı değerlendirdi: Zirve yaptı
Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığına yeni isim
Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti
SON DAKİKA | Trabzonspor transferi resmen duyurdu! İşte sözleşme detaylar...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Derince’de süt üreticisi mutlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA