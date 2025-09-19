Derkan Başer suç örgütüne operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahis ile uzun süredir yürüttüğü mücadele devam ediyor. Savcılık, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği'nin araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) düzenlenen Mali Analiz Raporu doğrultusunda operasyon kararı aldı.

4 GÖZALTI

Şüphelilerin, yasadışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek için suç gelirlerini aklama suçunu işledikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Ceren Başer, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ve Melek Sağlam gözaltına alındı.