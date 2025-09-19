Haberler Yaşam Haberleri Derkan Başer suç örgütüne operasyon: 4 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 19.9.2025 11:11 Son Güncelleme: 19.9.2025 14:14

Derkan Başer suç örgütüne operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasadışı bahis soruşturması kapsamında, liderliğini Derkan Başer’in yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Derkan Başer suç örgütüne operasyon: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasadışı bahis ile uzun süredir yürüttüğü mücadele devam ediyor. Savcılık, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği'nin araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) düzenlenen Mali Analiz Raporu doğrultusunda operasyon kararı aldı.

4 GÖZALTI

Şüphelilerin, yasadışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek için suç gelirlerini aklama suçunu işledikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Ceren Başer, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ve Melek Sağlam gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Derkan Başer suç örgütüne operasyon: 4 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz