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Giriş Tarihi: 1.2.2022 10:20 Son Güncelleme: 1.2.2022 10:43

Dernek değil kumarhane!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dernek değil kumarhane!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bornova ilçesinde derneğe kumar baskını yaptı. Kumar oynarken suçüstü yakalanan 108 kişiye 196 bin 452 lira idari para cezası kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova İlçesi Laka Mahallesinde bulunan İzmir Özgür Renkler Gediz Göksu Fırat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binasında ve Eğridere Mahallesi'nde işletmeciliğini İ.A.'nın yaptığı kahvehanede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bornova İlçe Jandarma Komutanlığa ekiplerince 29 Ocak tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 108 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalanırken, kumar oynadığı belirlenenlere toplam 196 bin 452 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan düzenlenen operasyonda, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, dernek başkanı A.K. ve kahvehane işletmecisi L.A. hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ayrıca kumar baskını yapılan işletmenin mühürlendiği bildirildi.

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Dernek değil kumarhane!
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