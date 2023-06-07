Dernek önünde husumetlisine ateş etti yaşlı adamı öldürdü

Kurşunlardan birisi husumetli olduğu öne sürülen Cüneyt Y.'nin bacağına diğeri ise olayla hiç alakası olmayan ve dernek önünde oturan 64 yaşındaki Mehmet İlhan Ergün'e isabet etti. Ergün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheliyi yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda iddiya göre bir dernek önünde duran Cüneyt Y.'ye (47) yaya olarak yaklaşan kasklı bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın açtığı 5 el ateş sonucunda Cüneyt Y. bacağından yaralanırken, derneğin önünde oturan olayla alakasız 64 yaşındaki Mehmet İlhan Ergün ağır şekilde yaralandı. Saldırgan da geldiği motosikletlinin arkasına binerek kayıplara karıştı.
Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, karnından tek kurşunla yaralanan Ergün'ü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı ancak yapıla müdahalelere rağmen kurtarılamadı Cüneyt Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
"ALAKASI YOKTU"
Çevredekilerden edinilen bilgiye göre, Kafasında kask olan ve mavi montlu bir şahıs yaya olarak geldi. Burada durup 4-5 el ateş etti. Yan tarafta dede dediğimiz biri var ismi de Mehmet, o vuruldu.
Bir şahıs daha vuruldu ama o da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Şahıs ondan sonra aşağıya doğru kaçtı. Olaydan alakasız suçu ve günahı olmayan biri vuruldu. Evsiz biriydi ve bakım evine başvurmuştu. 1 aya kadar da gidecekti. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Karın bölgesinden vurulmuştu ve yüzüstü yere yığıldı. Sanırım burada vefat etti" dedi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın olay yerine geldiği motosikletin plakasız olduğu belirlendi. Şahsı adım adım takip eden polisin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.