Dernek önünde husumetlisine ateş etti yaşlı adamı öldürdü

Bir şahıs daha vuruldu ama o da kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Şahıs ondan sonra aşağıya doğru kaçtı. Olaydan alakasız suçu ve günahı olmayan biri vuruldu. Evsiz biriydi ve bakım evine başvurmuştu. 1 aya kadar da gidecekti. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Karın bölgesinden vurulmuştu ve yüzüstü yere yığıldı. Sanırım burada vefat etti" dedi.