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Giriş Tarihi: 13.2.2022

Ders gibi pitbull kararı

Ders gibi pitbull kararı
İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz eylülde Selin Korkmaz'ın babası, köpekleri Safir'i gezdirmeye çıkardığında Dilşen Kuşak'a ait pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeği Safir ölümden dönen Korkmaz, Kuşak hakkında suç duyurusunda bulundu.
Pitbull'un sahibi hakkkındaki soruşturmaya takipsizlik verildi. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen hâkimlik, ders niteliğinde bir kararla takipsizliği kaldırdı. Kararda, köpeğin insanlara zarar verebileceği, tehlike oluşmadan adli-idari önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi.

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Ders gibi pitbull kararı
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