Ders zili çaldı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın yarıyıl tatili dün sona erdi. 20 milyondan fazla öğrenci ders başı yaptı. 15 gün boyunca tatil yapan öğrenciler okula uyumda bir süre zorlanabilir. Bu süre 1 haftayı bulabilir. Yarıyıl tatili yaz tatili kadar uzun olmasa da tatilde düzenin, uyku ve ders çalışma saatlerinin değişmesi nedeniyle yine de bir okula uyum sürecinin yaşanabileceğini hatırlatan uzmanlar, "Sömestir sonrası ilk hafta bazı güçlükler yaşanabilir. Bu süreçte ebeveynlerin çocuklarına karşı anlayışlı olmaları çok önemli. Ailelerin anlayışına rağmen uyum süreci uzarsa ve çocukla olan iletişim bozulursa psikolojik destek almaktan kaçınılmamalı" önerisinde bulundu.Yarıyıl tatili süresince kış mevsiminin etkisiyle evde daha çok zaman geçirmeye alışmış olan çocuklar için yeniden okul dönemindeki uyku düzenine geçmek zorlayıcı olabilir. Okul açılmadan günler önce her zamanki yatış saatinden 1-1.5 saat erken uyku rutinine geçiş yapılmalı.2 haftalık tatil ekran, tablet ve telefon kullanım süresinde artışa neden olabilir. Ekran süresi sınırlandırılmalı. Daha büyük yaştaki çocuklar gece geç saatlere kadar bilgisayar veya telefonda vakit geçirmek isteyebilir. Mutlaka her öğrencinin yaş düzeyine uygun biçimde ve günlük sorumluluklarını aksatmayacak şekilde ebeveynlerle planlanmış bir ekran süresi olmalı.Okula adaptasyon sürecinin çocuktan çocuğa değişebildiğini ve ebeveynlerin çocukların endişe ve alışma süreçlerine saygı duyması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, "Ödül ve cezadan kaçınılmalı. 'Okul çıkışında dondurma yeriz, 'Ağlarsan okulda kalırsın, seni almam' gibi cümlelerden ebeveynlerin kesinlikle kaçınması gerekiyor. Çocuğun zaten uyması gereken kurallar ödüle veya cezaya bağlanmamalı. Tehdit içeren, çocuğu korkutan cümleler veya ödülle ikna etmeye çalışırken gerçekleştirilen çaba çocuğun psikolojik ve akademik gelişimine katkısından çok uzun vadeli zarara yol açabilir" uyarısında bulundu.6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmişti. Binlerce binayı yıkan şiddetli deprem sonrasında birçok kişi yakınlarını kaybetti. Bu noktada Hatay'da yaşanan afetin birinci yıldönümünde flaş bir karar verildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatıyla Hatay'da bugün okullar tatil olacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm okullarda bugün 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.