Derslik sayısı deprem öncesine göre yüzde 11 arttı

Türkiye'nin en kalabalık kentlerinden olan ve 706 bin öğrencisiyle 50 ilin nüfusunu geride bırakan Şanlıurfa'da, yeni yapılan 71 okul bu yıl öğrencilerle buluşacak. İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden Şanlıurfa'daki bazı okulların da etkilendiğini hatırlatarak, "Depremde 68 okulumuz, 561 dersliğimiz ne yazık ki yıkıldı. Devletimizin imkanları sayesinde, depremden sonra 143 okul, 2 bin 147 dersliğe tekabül eden, 5 pansiyon, 5 spor salonu, 1 lojman olmak üzere 154 yatırımımızı bitirdik. Derslik sayımızda depremden öncesine göre yaklaşık yüzde 11 bir artış sağladık. Yani 22 bin 685 dersliğe ulaştık" dedi.