Derste fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Olay, saat 20.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi 23005 Sokak'ta meydana geldi. Nuray Kocaoğlu (59) öğrencisine Almanca dersi verdiği sırada bir anda fenalaştı. Öğrencisinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.