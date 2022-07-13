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Giriş Tarihi: 13.7.2022 11:45 Son Güncelleme: 13.7.2022 11:46

Derviş Eroğlu, "Karotis" ameliyatına alındı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, şah damarındaki (Karotis) tıkanıklığı ortadan kaldırmak için YDÜ Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi tarafından ameliyata alındı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Derviş Eroğlu, Karotis ameliyatına alındı

Tomografik anjiyo ile şah damarında yüzde 80 daralma tespit edilen Dr. Derviş Eroğlu'nun şah damarı; Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu'ndan oluşan kalp ve damar cerrahisi ekibi tarafından açılarak, daralmaya neden olan tabakalardan arındırılarak yeniden kapatılacak. Damar cerrahisinin en riskli ameliyatlarından olan işlem, beyin fonksiyonlarını korumak amacıyla özel bir teknikle gerçekleştirilecek.

3 Temmuz'da, yüksek tansiyon ve kısa süreli bilinç kaybı şikayetleriyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve önlem amaçlı gözlem altına alınan Dr. Derviş Eroğlu'na 5 Temmuz'da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Prof. Dr. Levent Cerit ve Uzm. Dr. Aziz Günsel tarafından gerçekleştirilen operasyonla ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) takılmıştı. ICD, oluşan düzensizliği otomatik olarak algılayıp, elektroşok ile kalp ritmini normale çeviriyor.

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Derviş Eroğlu, "Karotis" ameliyatına alındı
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