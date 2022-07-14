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Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:35 Son Güncelleme: 14.7.2022 10:54

Derviş Eroğlu’nun sağlık durumu iyi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun, tomografik anjiyo ile şah damarında tespit edilen yüzde 80 oranındaki daralma, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla giderildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Derviş Eroğlu’nun sağlık durumu iyi

Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, Prof. Dr. Barçın Özcem ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Balcıoğlu'ndan oluşan YDÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından yapılan operasyon, yaklaşık iki saat sürdü. Operasyonda, Dr. Derviş Eroğlu'nun şah damarı açılarak tıkanıklık yaşanan bölge temizlendi.

Ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Aşkın Ali Korkmaz, başarılı geçen operasyon ile Dr. Derviş Eroğlu'nun şah damarında, yüzde 80'e ulaşan tıkanıklığın açıldığını ve Dr. Eroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Korkmaz, "YDÜ Hastanesi'nin deneyimli kadroları ile gerçekleştirdiğimiz operasyon, riskli olsa da, başarıyla tamamlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, bir süre yoğun bakım ünitesinde takip eden Dr. Derviş Eroğlu'nun "Karotis" ameliyatı, başarıyla uygulanmıştır" dedi.

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Derviş Eroğlu’nun sağlık durumu iyi
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