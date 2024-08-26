Derya hocanın katili öğretmen sevgilisi çıktı

Karaman'da öğretmen olarak görev yapan 2 çocuk annesi Derya Demir (47), bir süre önce Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir yazlık sitede yaşayan ailesinin yanına geldi. Ancak 6 gün önce aniden ortadan kayboldu. Aile kızlarını bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Hemen harekete geçen jandarma, bekar olan Derya Demir'in, Konya'daki bir okulda öğretmenlik yapan M. O. ile sevgili olduğunu öğrendi. Yapılan incelemede, M. O.'nun da bir süre yazlık sitenin bulunduğu bölgede 5 gün kaldığı belirlendi. Konya'da gözaltına alınan M. O., Mersin'e getirildi. M. O.'nun, Demir'i bıçakladığı öğrenildi.