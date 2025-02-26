Cinayete kurban giden Derya’nın babasından yürek burkan paylaşım!

Olay, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları Duru Buçan ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi. Rıdvan Buçan ile kızı Duru tedavisinin ardından taburcu edildi.

PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan Duru Buçan kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı. Duru Buçan'ın ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan'ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Rıdvan Buçan'ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi. Rıdvan Buçan'ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Rıdvan Buçan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PAYLAŞIMI YÜREKLERİ BURKTU

3 ay önce annesini kaybeden babası cezaevine giren Duru'nun büyük bir şok yaşadığı, hala olayın etkisinde olduğu öğrenilirken acılı baba Mehmet Türkmen'in yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Kızını kaybetmenin üzüntüsünü ilk günkü gibi yaşayan Türkmen, Mithat Körler'in 'Senden vazgeçemem' şarkısını paylaştı. Kızımın anısına başlığıyla yaptığı paylaşımdaki şarkının, "Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem, dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem, güneşimi kaybettim gözlerini görmem gerek, yaşamaya dönmem için hasretini silmem gerek" sözleri yürekleri burktu.

İLK GÖZ AĞRIM HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Türkmen 3 ay önce, "İlk göz ağrım gözümün nuru Derya Buçan Türkmen kızım geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin" şeklinde kızının vefat haberini paylaşmıştı. Öte yandan tutuklanan Rıdvan Buçan'ın 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı öğrenildi.