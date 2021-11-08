Destek Market ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Maltepe Kaymakamlığı ve Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) arasında yapılan protokolle, 25 Şubat 2015 tarihinde faaliyete başlayan Destek Market, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet sunuyor.

Uygulama ile ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesinin artırılması, sosyal yardım hizmetleriyle toplumda yardımlaşma ve dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

İlçe sakinlerinin gıda, hijyen ve giysi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 400 metrekarelik bir alanda kurulan markette, temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetler veriliyor. Destek Market'ten Maltepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilen gelir durumu yetersiz vatandaşlar yararlanabiliyor.

Hak sahibi vatandaşların telefonlarına tanımlanan puanlarla ihtiyaç sahipleri diledikleri zaman Destek Market'ten alışveriş yapabiliyorlar.

Destek marketimizden 2015-2021 arası 52 bin 197 kişi yararlandırılırken, 2021 yılı Ocak-Kasım ayları arasında 9 bin kişi yararlandırıldı. Destek Market, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere bağışlarınızı bekliyor.

Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki,'60 bin dar gelirli ihtiyaç sahibi vatandaşımıza, sosyal destek sağlandı. Bu güne kadar yapılan 4 milyon 630 bin puanlık ayni yardımın tamamı bağışçı firmalar ve hayırsever vatandaşların nakdî ve aynî bağışlarıyla gerçekleştirilmiş olup; desteklerinizle/nakdi veya ayni bağışlarınızla sizleri bu iyiliğe ortak olmaya davet ediyoruz' dedi.