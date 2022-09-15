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Giriş Tarihi: 15.9.2022 14:36 Son Güncelleme: 15.9.2022 14:45

Dev barajda gövde dolgusu tamamlandı

Akhisar Gürdük Osman Alp Barajı’nda gövde dolgusu tamamlandı. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve bölge muhtarlarını şantiye alanında ağırlayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, üreticilere müjdeli haberi verdi. Barajda 2023 yılı içerisinde su tutulacağını açıkladı.

ERTAN GÜRCANER
HAMZA ÖZDEMİR HAMZA ÖZDEMİR
Dev barajda gövde dolgusu tamamlandı

Şehzadeler kenti Manisa'nın içme suyu problemini kökünden çözecek aynı zamanda da 24 bin 500 dekar araziye can suyu verecek olan Akhisar Şehit Teğmen Osman ALP Barajı, önümüzdeki yıl tamamlanıyor. Şantiye alanında AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün ile birlikte bölge muhtarlarını da ağırlayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, barajda önümüzdeki yıl su tutulacağı müjdesini verdi.

ÇINAR: "2023 YILI İÇERİSİNDE SU TUTACAĞIZ"

Muhtarlara bölgede devam eden DSİ projelerinin son durumunu anlatan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp barajının gövde dolgusu tamamlandı. Yakında 7 kilometre rölakasyon yolu ve vana odası imalatlarına başlayacağız. Hedefimiz projedeki tüm eksikleri tamamlayarak gelecek yıl içerisinde barajda su tutmak. Manisa'mıza şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile birlikte muhtarların sorularını da yanıtlayan DSİ 2. Bölge Müdürü Çınar, barajın gövdesi için yaklaşık 1 milyon 100 metreküp dolgu yapıldığının altını çizdi. Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın 33 bin 390 bin metreküp su tutma kapasitesiyle Manisa'nın en büyük barajlarından biri olacağını belirtti.

HER DAMLA SUYU DOĞRU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMELİYİZ

Akhisarlı çiftçilerin yaşadıkları su sıkıntısını çok iyi bildiklerini belirten AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise her damla suyu doğru şekilde değerlendirerek bölge ekonomisine kazandırmak istediklerini söyledi. Aydemir, sorunların çözümü için devletimizin tüm kurumları ile muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz" diye konuştu. Daha sonra baraj gövdesinde kısa bir gezi yapan muhtarlara proje hakkında detaylı bilgi verildi.

MANİSA'NIN EN BÜYÜK BARAJLARINDAN BİRİ OLACAK

Temelden yüksekliği 40 metre olan Gürdük Şehit Teğmen Osman Alp Barajı'nın gövdesi kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde projelendirildi. İçmesuyu ve sulama amaçlı olarak kullanılması planlanan baraj, 33 milyon 390 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak

YILDA 50 MİLYON EK GELİR SAĞLAYACAK

Manisa kent merkezine yılda 6,13 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek olan baraj aynı zamanda 24 bin 500 dekar araziye hayat verecek. Proje sayesinde bölge üreticisi yılda yaklaşık 50 milyon lira ek gelir elde edecek. Ve bin 225 kişi ek istihdam olanağı yaratılacak.

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Dev barajda gövde dolgusu tamamlandı
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