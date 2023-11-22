Dev dalgaların yuttuğu balıkçılar o anı anlattılar

Rumeli Fenerinde dev dalgaların mendereği aşıp teknelerinin üzerinde bulunan balıkçıları yutması görenleri adeta şoka uğrattı. Yıllardır böyle şiddette bir dalganın gelmediğini belirten Rumeli Feneri halkı adeta felaketin provasını yaşadıklarını söylediler.

Dev dalgalarla suya gömülen ve ölümle burun buruna gelen son dakikada iki balıkçı arkadaşları tarafından denizden çıkarılan 5 balıkçı mucizevi şekilde hayatta kaldı. Teknede çalışırken dev dalgaların yuttuğu 5 balıkçıdan Tevik Başlantı, Adem Kenarcı, Yaşar Sert Mustafa Türkmen dalgaların vurması ile ölümle burun buruna geldiler. 5 Balıkçıdan üçü arkadaşlarının halat atması ile sudan çıkarıldıklarında olayı yara almadan atlatırken iki balıkçı ayaklarından yaralandı.

Dev dalgaların suya gömdüğü balıkçılar gözlerimizi açtığımızda kendimizi denizde bulduk. Böyle bir dalga beklemiyorduk. Adeta tusunami gibi bir olaydı. Kaçmaya fırsat bulamadık. Bir anda kendimizi dalgaların içerisinde denizde bulduk dediler. Dev dalgaların teknelerin ağlarını denize aldığını ve 15 milyonluk zarar meydana geldiğini ağların tekrar denizden çıkarılması ve dala kıran duvarının sağlamlaştırılması istendi.