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Giriş Tarihi: 13.10.2021

Dev deniz canlısı sınıflandırıldı

Dev deniz canlısı sınıflandırıldı
2020'NİN sonlarında Kızıldeniz'e açılan araştırmacıları şaşkına çeviren dev deniz canlısı sonunda sınıflandırıldı. 850 metre derinlikte, Kasım 2011'de batan yolcu gemisi Pella'nın enkazını inceleyen OceanX gemisi mürettebatı, uzaktan kumandalı araç kamerasının yanından yüzerek geçen kalamar benzeri hayvana dair daha fazla veri toplamayı başardı. Zoolog ve kalamar uzmanı Mike Vecchione son görüntüleri inceleyince hayvanı mor sırtlı uçan kalamarların son derece büyük bir örneği olarak sınıflandırdı.
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Dev deniz canlısı sınıflandırıldı
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