Haberler Yaşam Haberleri DEV DERBİ! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.11.2025 18:58

Süper Lig’de sezonun en kritik virajlarından biri 14. haftada geçilecek. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen Fenerbahçe – Galatasaray derbisi için geri sayım devam ediyor. Taraftarlar, dev maçın tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal başta olmak üzere tüm detayları merakla araştırıyor. Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadelede heyecan üst seviyede olacak. Peki, Fenerbahçe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? FB-GS derbi biletleri satışa çıktı mı? İşte dev karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.

