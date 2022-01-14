Dev hırsızlık operasyonunda 30’u kadın 47 kişi adliyede: Örgüt değil akrabayız!

Kocaeli ve çevre illerde son 3 ay da 36 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren çete, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün 9 ilde düzenlediği operasyon ile çökertildi. Operasyonda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, şimdiye kadar tespit edilen 3 Milyon 762 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları öğrenildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Son zamanlarda Kocaeli'nde meydana gelen evden hırsızlık olayını takibe alan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, olayların münferit olmadığını, evden hırsızlık olaylarının aynı yöntem ve benzer kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren Kocaeli Polisi, hırsızlık zanlılarının Kocaeli dışında da birçok ilden yaşanan hırsızlık olaylarının da faili olduğunu belirleyince, şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip başlattı.

DAHA ÖNCE 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli genelinde ve çevre illerde, kapıları çalarak, evde kimsenin bulunmadığını tespit ettikleri dairelerin kapı dilini düşürmek suretiyle hırsızlık yapan kişilere yönelik başlatılan takip esnasında 36 kez ara yakalama yapıldı. Yapılan ara yakalamalarda 15 şüpheli çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu için tutuklandı. 12 kişi ise Adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

ÖZEL HAREKÂT İLE OPERASYON

Şahısları takibe devam eden emniyet güçleri 1 Ekim 2021 ve 10 Ocak 2022 tarihleri arasında 36 ayrı evden hırsızlık olayının zanlısı oldukları ve 3 milyon 762 bin TL değerinde para ile ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen gruba yönelik önceki gün operasyon düzenledi. 9 farklı ilde özel harekât polisinin da katılımı ile düzenlenen operasyonlarda 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜT DEĞİL AKRABAYIZ

Gözaltına alınan ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 47'si tamamlanan işlemleri sonrası sabah saatlerinde 3 ayrı ootobüsle adli merciilere sevk dildi. Adliyeye sevk edilen bazı kadınların bırakacak yerleri olmadığından, çocukları ile birlikte adliyeye gönderildiği görülürken, bazı şüphelilerin "Örgüt değil akrabayız" demeleri ise herkesi şaşırttı.