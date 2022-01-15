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Giriş Tarihi: 15.1.2022 09:47 Son Güncelleme: 15.1.2022 09:55

Dev hırsızlık operasyonunda 38 kişi tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Dev hırsızlık operasyonunda 38 kişi tutuklandı

Yurt genelinde birçok ilde, kapı dillerini düşürmek suretiyle gerçekleştirilen evden hırsızlık olaylarında, yaklaşık 4 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyalarının çalınması ile ilgili düzenlenen operasyonda,  gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen  47 kişiden 38’i tutuklandı. 9 kişi  ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Kocaeli ve çevre iller başta olmak üzere, bir çok ilde son 3 ay da 36 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren çete, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyon ile çökertildi. Operasyonda 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, şimdiye kadar tespit edilen 36 ayrı evden hırsızlık olayında 3 Milyon 762 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası çaldıkları öğrenildi.

DAHA ÖNCE 15 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli genelinde ve çevre illerde, kapıları çalarak, evde kimsenin bulunmadığını tespit ettikleri dairelerin kapı dilini düşürmek suretiyle hırsızlık yapan kişilere yönelik başlatılan takip esnasında 36 kez ara yakalama yapıldı. Yapılan ara yakalamalarda 15 şüpheli çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu için tutuklandı. 12 kişi ise Adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Şahısları takibe devam eden emniyet güçleri 1 Ekim 2021 ve 10 Ocak 2022 tarihleri arasında 36 ayrı evden hırsızlık olayının zanlısı oldukları tespit edilen gruba yönelik 03 Ocak günü operasyon düzenledi. 9 farklı ilde özel harekât polisinin da katılımı ile düzenlenen operasyonlarda 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

17 SAAT SÜRDÜ

Gözaltına alındıktan sonra Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden 1 kişi serbest bırakılırken, 47'si tamamlanan işlemleri sonrası önceki gün sabah saatlerinde adli merciilere sevk edildi. Sorguları gece geç saatlerde kadar devam eden şüpheliler hakkında, yaklaşık 17 saat süren sorgu aşaması sonrası karar çıktı. Adliyeye sevk edilenlerden 9'u adli kontrol ile serbest kalırken, 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dev hırsızlık operasyonunda 38 kişi tutuklandı
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