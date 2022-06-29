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Giriş Tarihi: 29.6.2022 13:34 Son Güncelleme: 29.6.2022 13:46

Dev kruvaziyerler Bodrum'a geldi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Dev kruvaziyerler Bodrum’a geldi

Bodrum’da deniz turizmi hareketliliği devam ediyor. Costa Venezia ve Seven Seas Explorer isim dev kruvaziyerler Bodrum’a bin 841 yolcu getirdi.

İtalya bayraklı 323,46 metre uzunluğunda Costa Venezia, İzmir Limanı'ndan geldi. Dev gemi akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edecek. Gemide ağırlıklı İspanyol, İtalyan ve Alman yolcu bulunuyor. Toplam bin 446 yolcu, bin 35 personel bulunuyor.

Marshall Adaları bayraklı 224 metre uzunluğunda Seven Seas Explorer ise İzmir Limanı'ndan geldi. Gemide ağırlıklı Amerikalı ve İngiliz yolcu bulunuyor. Toplam 395 yolcu, 523 personel bulunuyor. Gemilerden inen turistler, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Seven Seas Explorer, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

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Dev kruvaziyerler Bodrum'a geldi
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