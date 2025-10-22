DEV MAÇA GERİ SAYIM! Galatasaray - Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve? Şampiyonlar Ligi’nde kritik maç!

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan iki haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, lig sıralamasında 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 3. hafta maçında Bodo Glimt'i ağırlayacak. Peki, Galatasaray - Bodo Glimt maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, maçın detayları...
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.
Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 21. sırada yer aldı.
Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.
RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
Mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı oyuncu Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Singo, Norveç ekibi karşısında yarın oynayamayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımını; Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper ve Osimhen onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.