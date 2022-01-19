Haberler Yaşam Haberleri Dev operasyonda gözaltına alınmışlardı! 15 şüpheli de tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 12:53 Son Güncelleme: 19.1.2022 12:55

Dev operasyonda gözaltına alınmışlardı! 15 şüpheli de tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Dev operasyonda gözaltına alınmışlardı! 15 şüpheli de tutuklandı

Kolombiya’dan Türkiye’ye getirilmek üzere yola çıkarılan ve Kolombiya Buenaventure Limanı’nda ele geçirilen 4.9 ton Kokain maddesiyle ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli de tutuklandı.

9 Haziran 2020 tarihinde Kolombiya Buenaventure Limanı'nda 4.9 ton Kokain maddesinin ele geçirildiği uluslararası operasyonun ardından uyuşturucu maddelerin Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığı iddia edilmişti. "Kauçuk Granül" içerisine emdirilmiş vaziyette ele geçirilen 4.9 ton uyuşturucu maddenin yakalanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde İstanbul'da iki adrese operasyon düzenlenmişti. 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak gözaltına alındı.

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Dev operasyonda gözaltına alınmışlardı! 15 şüpheli de tutuklandı
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