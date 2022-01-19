Dev operasyonda gözaltına alınmışlardı! 15 şüpheli de tutuklandı

9 Haziran 2020 tarihinde Kolombiya Buenaventure Limanı'nda 4.9 ton Kokain maddesinin ele geçirildiği uluslararası operasyonun ardından uyuşturucu maddelerin Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldığı iddia edilmişti. "Kauçuk Granül" içerisine emdirilmiş vaziyette ele geçirilen 4.9 ton uyuşturucu maddenin yakalanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde İstanbul'da iki adrese operasyon düzenlenmişti. 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak gözaltına alındı.