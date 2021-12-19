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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Dev projede sona yaklaşıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
BEKİR COŞKUN
Dev projede sona yaklaşıldı
Tamamlandığında 8 bin 215 kişiye istihdam, milli ekonomiye de 198 milyon lira katkı sağlayacak olan Mersin'deki Aksıfat Barajı'nın önyüz beton imalatlarının tamamlandığı bildirildi.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, modern sulama uygulamaları ile tarımda verim artışı sağlandığını, üretim deseninin çeşitlendiğini ve çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı olarak artış meydana geldiğini kaydetti.
Bu kapsamda Aksıfat Barajı inşaatında gelinen son noktayla ilgili bilgi veren Yıldız, "Tamamlanması ile 8 bin 215 kişiye istihdam sağlayacak olan barajda sona gelinmiş olup, projenin önemli aşamalarından birisi olan önyüz beton imalatları tamamlanmıştır. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürmekte" dedi.



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Yıldız, 83 metre gövde yüksekliğinde olacak Aksıfat Barajı'nın gövde dolgusu ve topuk plağının tamamlandığını belirtti.
Barajda depolanacak su ile Çiriş, Gücüş, Çiftepınar, Dağlı, Tömük, Çamlı, Fakılı, Karahıdırlı, Pınarbaşı, İlemin Kösbucağı, Arslanlı, Hüsametli, Kayacı ve Köypınarı mahallelerine ait arazilere sulama suyu temin edilecek.

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Dev projede sona yaklaşıldı
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