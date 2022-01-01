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Giriş Tarihi: 1.1.2022

Dev taşınma için geri sayım

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Dev taşınma için geri sayım
Artvin'in Yusufeli ilçesi, 2 bin 654 hak sahibiyle Türkiye'nin en büyük iskân projesi için geri sayıma başladı. Yapımı süren Yusufeli Barajı'nın hizmete açılmasının ardından sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde üç ayrı bölgede 2015'te başlayan Yusufeli yeni yerleşim yeri altyapı çalışmalarında kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanırken, atık su, yağmur suyu, elektrik hatları, destekleme, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, toprak taşınması, sulama sistemi, dere ıslahı gibi sanat yapılarının inşasında da yüzde 91 seviyesine ulaşıldı. Üstyapı çalışmaları da büyük oranda tamamlandı.

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Dev taşınma için geri sayım
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