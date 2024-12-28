Dev uyuşturucu çetesinde kanlı hesaplaşma: Örgüt yöneticileri tutuklandı

Seyrantepe'deki Vadi İstanbul Alışveriş Merkezi'nde meydana gelen olayda, uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ve örgüt yöneticisi olduğu bildirilen İran uyruklu Aras Yılmaz (Yosef Aliakbari) 8 Aralık 2024 tarihinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Örgüt içerisindeki anlaşmazlık yüzünden öldüğü değerlendirilen Yılmaz'ın ölümüne ilişkin 2 kişi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Şüphelilerin olayı 1 milyon karşılığında yaptığı ortaya çıkmıştı.

4 TONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU

Uyuşturucu örgütüne yönelik olarak 2022 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 40 şüpheli yakalanmıştı. Yapılan operasyonlarda 4 ton 4 kilo 560 gram metamfetamin, 70 kilogram 540 gram eroin ve 105 kilo 80 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal maddesi ele geçirilmişti. Olayla ilgili 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Örgüte ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer merkezli Zeytinburnu, Kağıthane, Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Samsun'da örgütün üst düzey yöneticilerine yönelik yapılan operasyonlarda örgütün üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

YÖNETİCİLER TUTUKLANDI

Adliyeye sevki gerçekleşen 10 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.