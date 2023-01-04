DEVA Partili Sanem Oktar’dan skandal açıklama: Anayasadan Türklüğü kaldırmak istiyoruz

Oktar, Enver Aysever'in "Öyleyse Anayasada artık 'Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' denilmeyecek. Doğru mu anlıyorum?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Evet, denilmeyecek. Anayasanın 66'ncı maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. Yani o maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut maddede 'Türk anne-babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz."