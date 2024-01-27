Devamsızlık sporla aşıldı

Edirne'de devamsızlık yapan öğrenciler, spor ve sanatla okula kazandırıldı. Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, "İlimiz genelinde 2023-2024 eğitimöğretim yılı başında 1123 olan devamsız öğrenci sayısı, yapılan çalışmalar sonucunda 54 öğrenciye düşürülmüştür" dedi. Arpacı, devamsızlık yapan öğrencilerin valilik öncülüğünde başlatılan spor ve sanat projeleriyle okula kazandırıldığını söyledi. Arpacı, çalışmalar kapsamında "Devamsızlık Takip Komisyonları" kurulduğunu, öğrencilerin okula devamını sağlamak amacıyla ev ziyaretleri gerçekleştirildiğini dile getirdi. Spor ve sanat projeleriyle öğrencilerin okulla olan bağlarının güçlendirildiğini anlatan Arpacı, müzik akademisi kurulduğunu ve öğrencilerin eğitim aldığını söyledi.