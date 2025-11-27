Haberler Yaşam Haberleri DEVLERİN MAÇI BAŞLADI! Türkiye Bosna Hersek maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 21:46

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Bosna Hersek mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarların heyecanla beklediği karşılaşma için maçın yayın bilgileri ve saat detayları merak konusu olurken, milli takımın parkede göstereceği performans şimdiden büyük ilgi topluyor. Peki Türkiye - Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak?

Milliler, bu akşam Bosna Hersek karşılaşmasıyla parkede olacak. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde maçın günü, saati ve canlı yayın bilgileri araştırılmaya devam ederken, mücadeleye dair tüm detaylar netleşti. Türkiye - Bosna Hersek milli basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

TÜRKİYE - BOSNA HERSEK BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

FIBA DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

FIBA 2027 Dünya Kupası'nda Eleme Turu 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek.

Organizasyonda A Erkek Milli Takımımızın ilk tur maç programı şu şekilde:

27 Kasım 2025 Perşembe

Türkiye - Bosna Hersek

30 Kasım 2025 Pazar

İsviçre- Türkiye

