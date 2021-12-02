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Giriş Tarihi: 2.12.2021 13:18 Son Güncelleme: 2.12.2021 13:24

Devlet Bartın’da selin yaraları sardı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Devlet Bartın’da selin yaraları sardı

Bartın'da Ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde 2 beldeyi birbirine bağlayan ve birçok köyün ulaşımını sağlayan Kumluca-2 (Değirmenciyanı) köprüsü 3 aylık kısa bir sürede tamamlanarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından hizmete açıldı.

Kumluca beldesi ile Abdi Paşa beldesinin ulaşımını sağlayan Kumluca-2 (Değirmenyanı) Köprüsü'nün 39 metrelik bölümü, Ağustos ayında Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle oluşan sel afetinde yıkılmıştı. İki beldeyi birbirine bağlayan, birçok köyünde ulaşımını sağlayan Kumluca-2 köprüsü yapımına Ağustos ayı sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun talimatları ile Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına başlanılmıştı. Uçakla Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan havaalanına gelen bakan ve beraberindeki heyet karayolu ile köprünün bulunduğu alana geçen Bakan Karaismailoğlu, burada düzenlenen törene katıldı.

3 ay gibi kısa bir süre tamamlanan köprü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da hazır bulunduğu törene Barın Valisi Sinan Güner, Ak Parti Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, daire müdürleri ve protokolün katılımı kurdele kesilerek hizmete açıldı.

Bakan Karaismailoğlu daha sonra Bartın iline geçerek bir Valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretinde bulunacak.

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Devlet Bartın’da selin yaraları sardı
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