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Giriş Tarihi: 17.7.2022 11:22 Son Güncelleme: 17.7.2022 11:28

Devlet bürokrasisini buluşturan düğün

Trabzon’da emniyet müdürlüğü yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı olarak atanıp görevine Ankara’da devam eden Orhan Çevik’in oğlu Murat Çevik dünya evine girdi. Ankara Gölbaşı’nda bulunan Vilayetler Evi’nde açık havada gerçekleştirilen ve Devlet bürokrasisinin buluştuğu düğüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 81 ilden üst düzey bürokratların ve birçok sektörden isimler katıldı. Ayrıca düğüne gönderilen çiçek ve çelenkler Mogan Gölü’nün etrafını çiçek bahçesine çevirdi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Devlet bürokrasisini buluşturan düğün

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı düğünde genç çiftin nikahını Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek kıyarken nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Denetçiliği Baş Kurumu Ombudsman Şeref Malkoç, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, iş insanı Zeki Türkeş ve İsmail Karaman yaptı.

Düğüne ayrıca Trabzon'dan Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Atilla Ataman, Piri Reis Denizcilik Vakfı Başkanı Vehbi Koç, AK Parti Of eski ilçe Başkanı Hakan Terzioğlu, AK Parti Hayrat İlçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Emre Akgün, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabitaş Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gül, İş İnsanı Adnan Bayram, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Kara, Yol-İş Sendikası Trabzon 1 nolu Şube Başkanı Gökhan Gedikli, Trabzon'da bulunan özel bir hastanenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Çelebi, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Kadem Çakıroğlu, İş insanı Hasan Boz, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ve Başkan Yardımcısı Erhan Esaspehlivan, SABAH Gazetesi Trabzon Bölge Temsilcisi Özgür Özdemir katıldı

Ankara Gölbaşı'ndaki Vilayetler evinde düzenlenen nikah ve düğün töreninde Nuray-Eray Hartuç ailesinin güzel kızı İrem ile Orhan-Sevilay Çevik çiftinin yakışıklı oğulları Murat Çevik ömür boyu birlikteliğe evet dedi.

"EVLAT YUVAYA BEREKETTİR, EVLAT GELECEĞİN TEMİNATIDIR"

Nikahta konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk ailesine, Türk örf adet ve geleneklerine, dinimize, inançlarımıza, ülkemize bağlı mutlu bir yuvanız olsun. Sizden bir şey isteyeceğim. Tabii ki birbirinizi çok severek evlendiniz ama birbirinizden biraz daha fazla anne babanızı sevin. Onları sevdiğiniz zaman yuvanız da bereket olur, huzur olur. Bunu unutmayın, aklınızdan çıkarmayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiyesini de unutmayın, onu da hatırlatayım. Evlat yuvaya berekettir, evlat geleceğin teminatıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda tavsiyesidir. Mutlaka ona da uyumaya özen gösterelim. Allah mutlu etsin, mesut etsin, bahtiyar etsin. Mutlu, huzurlu bir yastıkta kocamanızı diliyorum" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Orhan Çevik ve eşi Sevilay Çevik nikah töreni sonrası tüm katılımcılara teşekkür ederek töreni onurlandıran herkese sonsuz minnet duyduğunu ifade etti. SABAH Gazetesi olarak Nuray-Eray Hartuç ailesinin güzel kızı İrem ile Orhan-Sevilay Çevik çiftinin yakışıklı oğulları Murat Çevik'e ömür boyu mutluluklar dileriz.

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Devlet bürokrasisini buluşturan düğün
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