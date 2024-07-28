Devlet desteğiyle havyan sayısını 30’dan 500’e çıkardı

Ardahan'da küçükbaş hayvancılık yapan Nargül Avşar, devlet desteğiyle sürüsünü 30'dan 500 küçükbaş hayvana kadar büyütmeyi başardı.Geniş mera ve yaylalara sahip Ardahan'da sağlanan desteklerle büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı artırılıyor. Ardahan'da, hayvan sayısının artırılması için Valilik ve Ziraat Bankası işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" çerçevesinde hem başvurular hem de destekler sürüyor. İl ve ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek destekten yararlanan çiftçiler, aldıkları küçükbaşlarla kentin hayvan ve süt ürünleri üretimine katkı sağlıyor. Ardahan'da son 3 yılda projeden faydalanan 100 üreticiye verilen 14 milyon 493 lira destekle koyun sayısı 8 bin 167 artırıldı. Projeden faydalanan 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Nargül Avşar da destek alan kadınlardan biri oldu. Merkez Gölgeli köyünde yaşayan Avşar, proje sayesinde son 3 yıl içinde küçükbaş havyan sayısını 30'dan 500'e çıkarttı. Avşar, bu süre zarfında hem yeni destekler hem de doğumlarla küçükbaşları sürüye dönüştürdü. Avşar, proje sayesinde hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Projenin hayata geçmesiyle koyunculukta üretime başladıklarını dile getiren Avşar, "Gerçekten koyunları çok seviyorum. Projeyi hayata geçirmekten dolayı çok memnun oldum. Bunu daha çoğaltmak istedim ve başardım. Sağ olsunlar Tarım ve Orman Bakanlığımız ile ilgililere teşekkür ediyorum. Bize destek çıktılar, yardımcı oldular" dedi.