Devlet desteğiyle hayvancılık yapıyorlar

İZMİR'de yaşayan ikisi de yüksek lisans mezunu olan kız kardeşler Duygu Aygün (32) ve Esin Güleç (27), Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Uzman Eller Projesi' kapsamında 2 yıl arayla gebe düve hibesi aldı. Doğup büyüdükleri topraklarda hayvancılık yapan kız kardeşlerin inek sayısı 40'a ulaştı. Farklı şehirlerde okudukları üniversitelerden mezun olduktan sonra doğup büyüdükleri Buca ilçesinin Kırıklar Mahallesi'ne dönen kız kardeşler Duygu Aygün ve Esin Güleç, ata topraklarına sahip çıktı. Duygu Aygün 2020 yılında, kardeşi Esin Güleç ise 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Uzman Eller Projesi' kapsamında verdiği gebe düve hibe desteğiyle hayvancılığa başladı. Aynı çatı altında hayvancılık yapan ve sürüsünü büyüten kız kardeşlerin, inek sayısı 40'a ulaştı. DHA