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Giriş Tarihi: 9.10.2021

Devlet desteğiyle patron oldular

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Devlet desteğiyle patron oldular

Nurgül Koyun ve Nurdane Yalçın devletten aldıkları destekle işyeri açma hayalini gerçekleştiren binlerce kadından sadece ikisi. Koyun dikimeviyle, Yalçın da metal işleme atölyesiyle onlarca kadına eğitim veriyor, istihdam sağlıyor

Kadınların iş gücünde daha fazla yer almalarını sağlamak, istihdamı artırmak için, İŞKUR, KOSGEB, Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Kalkınma Ajansı tarafından destekler sunuluyor.



Nurgül Koyun (36), KOSGEB'e sunduğu projesinin ardından 50 bin liralık hibe ile işyerini açtı. İŞKUR'a başvurdu ve işbaşı eğitimleriyle onlarca kadına istihdam sağladı. Bugüne kadar toplamda 150 bin liralık devlet desteği alan Koyun'un bir sonraki hedefi, Hakkari'de bir tekstil fabrikası açmak ve daha çok Hakkarili kadına istihdam sağlamak. Koyun, bu hayali için 5 milyon hibe destekli projesini Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) sundu. Nurdane Yalçın (24) üniversite öğrencisiyken KOSGEB'in toplantısına katıldıktan sonra girişimci olmak için harekete geçti. KOSGEB'e başvuran Yalçın 100 bin lira hibe ve 70 bin lira kredi desteği ile açtığı işyeriyle tatlıcı ve börekçilerin tepsi ihtiyacını karşılıyor.
Devlet destekli, hibe, fon ve kredileri kullanarak işletme sahibi olan iki başarılı kadın SABAH'a konuştu:



'SİZ YETER Kİ BAŞARMAK İSTEYİN DEVLET ARKANIZDA'
Yalçın Metal'in sahibi Nurdane Yalçın (24): 2 yıl önce Hitit Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldum. Okumamda ve Amasya'da işyeri açmamda babamın büyük desteği oldu. 'Kızsın ne gerek var?' 'Dizini kır otur evinde', 'Okulun bitmiş, işletme okumuşsun hiçbir yerde iş bulamazsın, artık evlen' diyenler vardı. Sanayi tipi üretim olduğu için kadının sanayide ne işi var gözüyle bakılıyor. Artık ülkemizde kadınlar hayatın her alanında yer alıyor. Yapamazsın diyenlere aldırmayın. Kendinize güvenin, hayallerinizin peşinden koşun. Siz yeter ki başarmak isteyin devlet arkanızda. 1.5 yıldır üretim yapıyorum ve pandemiye rağmen kredilerimi zamanında ödedim son iki taksitim kaldı. Ülkemde bir şeyler üretebilmek çok güzel bir duygu. Vergimi ödüyorum. Sipariş üzerine tepsi üretimi yapıyoruz. Otomatik makinelerle ilerlemeyi düşünüyorum.



'KADINSIN BATARSIN DEDİLER'
Büşra Dikimevi sahibi Nurgül Koyun (36) : Evli ve 2 çocuk annesiyim. Ticeret lisesi mezunuyum. Ben bu zamana kadar kolay gelmedim. Bir taraftan evlatlarımı büyüttüm bir taraftan da kalfalık, çıraklık, ve ustalık belgeleri aldım. Kendi işyerimi açmaya karar verdiğimde "Erkeklerin yapamadığını sen mi yapacaksın? Kadınsın, batarsın" diyenler oldu. Kadın giyim üzerine üretim yapıyoruz. Abiyeden yöresel Hakkâri kıyafetlerine kadar, bir kadının giydiği her şeyi dikiyoruz. Sağ olsun devletim beni destekledi. Ben de başka kadınlara istihdam sağladım.

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Devlet desteğiyle patron oldular
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