Devlet desteğiyle patron oldular

Kadınların iş gücünde daha fazla yer almalarını sağlamak, istihdamı artırmak için, İŞKUR
, KOSGEB, Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve Kalkınma Ajansı
tarafından destekler sunuluyor.
Nurgül Koyun (36), KOSGEB'e sunduğu projesinin ardından 50 bin liralık hibe ile işyerini açtı. İŞKUR'a başvurdu ve işbaşı eğitimleriyle onlarca kadına istihdam sağladı. Bugüne kadar toplamda 150 bin liralık devlet desteği alan Koyun'un bir sonraki hedefi, Hakkari
'de bir tekstil fabrikası açmak ve daha çok Hakkarili kadına istihdam sağlamak. Koyun, bu hayali için 5 milyon hibe destekli projesini Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na (DAKA) sundu. Nurdane Yalçın (24) üniversite öğrencisiyken KOSGEB'in toplantısına katıldıktan sonra girişimci olmak için harekete geçti. KOSGEB'e başvuran Yalçın 100 bin lira hibe ve 70 bin lira kredi desteği ile açtığı işyeriyle tatlıcı ve börekçilerin tepsi ihtiyacını karşılıyor.
Devlet destekli, hibe, fon ve kredileri kullanarak işletme sahibi olan iki başarılı kadın SABAH'a konuştu:
'SİZ YETER Kİ BAŞARMAK İSTEYİN DEVLET ARKANIZDA'
Yalçın Metal'in sahibi Nurdane Yalçın (24):
2 yıl önce Hitit
Üniversitesi işletme
bölümünden mezun
oldum. Okumamda ve Amasya
'da işyeri
açmamda babamın büyük desteği
oldu. 'Kızsın ne gerek var?' 'Dizini kır
otur evinde', 'Okulun bitmiş, işletme
okumuşsun hiçbir yerde iş bulamazsın,
artık evlen' diyenler vardı. Sanayi
tipi üretim olduğu için kadının
sanayide ne işi var gözüyle
bakılıyor. Artık ülkemizde
kadınlar hayatın her
alanında yer alıyor.
Yapamazsın diyenlere
aldırmayın. Kendinize
güvenin, hayallerinizin
peşinden koşun. Siz yeter
ki başarmak isteyin devlet
arkanızda. 1.5 yıldır üretim
yapıyorum ve pandemiye rağmen
kredilerimi zamanında ödedim
son iki taksitim kaldı. Ülkemde bir
şeyler üretebilmek çok güzel bir duygu.
Vergimi ödüyorum. Sipariş üzerine tepsi
üretimi yapıyoruz. Otomatik makinelerle
ilerlemeyi düşünüyorum.
'KADINSIN BATARSIN DEDİLER'
Büşra Dikimevi sahibi Nurgül Koyun (36) :
Evli ve 2 çocuk
annesiyim.
Ticeret lisesi mezunuyum.
Ben bu zamana kadar kolay
gelmedim. Bir taraftan
evlatlarımı büyüttüm bir
taraftan da kalfalık, çıraklık,
ve ustalık belgeleri aldım.
Kendi işyerimi açmaya
karar verdiğimde
"Erkeklerin
yapamadığını
sen mi
yapacaksın?
Kadınsın,
batarsın" diyenler
oldu. Kadın giyim
üzerine üretim
yapıyoruz. Abiyeden yöresel
Hakkâri kıyafetlerine kadar,
bir kadının giydiği her şeyi
dikiyoruz. Sağ olsun devletim
beni destekledi. Ben de başka
kadınlara istihdam sağladım.