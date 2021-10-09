Devlet desteğiyle patron oldular

Giriş Tarihi: 9.10.2021

Nurgül Koyun ve Nurdane Yalçın devletten aldıkları destekle işyeri açma hayalini gerçekleştiren binlerce kadından sadece ikisi. Koyun dikimeviyle, Yalçın da metal işleme atölyesiyle onlarca kadına eğitim veriyor, istihdam sağlıyor