Devlet desteğiyle sera kurdu

Düzce'de devlet desteğiyle kurduğu seralarda babaannesinden aldığı ata tohumlarıyla sebze üreten Arzu Çalışkan, çocuklarıyla beraber ilgilendiği bahçesinden elde ettiği gelirle aile bütçesine katkı sağlıyor. Beyköy beldesine bağlı Çınardüzü köyünde 4 çocuk annesi Çalışkan, 2016'da düzenlenen 'Kadın Çiftçiler Yarışıyor'da 4. oldu. Birinciliği kaçırmasına içerleyen Çalışkan, daha güzel ürünler elde etmek için, ata tohumlarıyla sebze üretimi için Tarım ve Orman Bakanlığının 'Genç Çiftçi Projesi'nden 7 yıl önce 30 bin lira destek aldı. 600 metrekarelik iki serada domates, biber, patlıcan, maydanoz ve diğer sebzelerin üretimine başladı. AA