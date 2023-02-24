Devlet eli ilk günden beri Kahramanmaraş’ta! Helikopterler yaralı tahliye ederken arı gibi çalıştılar

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 10 şehrimizde yıkımlar meydana geldi. Devlet depremin ilk gününden bu yana sadece şehir merkezleri değil, en ücra ve ulaşılması imkansız noktalara da yardım götürüyor. Rakımı 1300 olan Büyüknacar köyü de bunlardan bir tanesi. Depremin olduğu gün karayollarının hava muhalefeti ve fay hattının kırılması dolayısıyla kapanması sonrasında Büyüknacar'a ulaşım sağlanamadı. Ertesi gün hava muhalefetinin düzelmesiyle birlikte Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı helikopterler çadır ve gıda ihtiyaçlarını bölgeye ulaştırarak yaralı tahliyelerini yaptı. Bölge halkı ise, devletin ilk günden beri yanlarında olduklarını belirterek, teşekkür etti. Büyüknacarlılar, SABAH'a konuştu.

"İLK GÜNDEN BU YANA DEVLETİN SICAK KUCAĞINI HİSSETTİK"

Kardeşi, yeğeni ve yengesini kaybeden Gülay Akyol, yardımlarla ilgili olarak, "İlk günden bu yana devletin sıcak kucağını hissettik. En başından beri yardım geliyor, sağ olsun devletimiz, milletimizden Allah razı olsun" dedi.