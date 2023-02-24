Devlet eli ilk günden beri Kahramanmaraş’ta! Helikopterler yaralı tahliye ederken arı gibi çalıştılar

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 10 şehrimizde yıkımlar meydana geldi. Devlet depremin ilk gününden bu yana sadece şehir merkezleri değil, en ücra ve ulaşılması imkansız noktalara da yardım götürüyor. Rakımı 1300 olan Büyüknacar köyü de bunlardan bir tanesi. Depremin olduğu gün karayollarının hava muhalefeti ve fay hattının kırılması dolayısıyla kapanması sonrasında Büyüknacar'a ulaşım sağlanamadı. Ertesi gün hava muhalefetinin düzelmesiyle birlikte Jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı helikopterler çadır ve gıda ihtiyaçlarını bölgeye ulaştırarak yaralı tahliyelerini yaptı. Bölge halkı ise, devletin ilk günden beri yanlarında olduklarını belirterek, teşekkür etti. Büyüknacarlılar, SABAH'a konuştu.
"İLK GÜNDEN BU YANA DEVLETİN SICAK KUCAĞINI HİSSETTİK"
Kardeşi, yeğeni ve yengesini kaybeden Gülay Akyol, yardımlarla ilgili olarak, "İlk günden bu yana devletin sıcak kucağını hissettik. En başından beri yardım geliyor, sağ olsun devletimiz, milletimizden Allah razı olsun" dedi.
"DEVLET GETİRMESE NACAR HELİKOPTER Mİ GÖRMÜŞTÜ?"
Emrah Akyol ise, "Devletin helikopteri arı gibi indi indi kalktı. Devlet getirmese Nacar helikopter mi görmüştü? Devletten Allah razı olsun, yaralılarımızı taşıdı, çadır getirdi. Devletin yaptığı yardımlar çok güzeldi. Karayolu kapalı diye helikopterlerle yaralılar taşındı" ifadelerini kullandı.
"HAVA AÇILINCA 3-5 HELİKOPTER BİRDEN İNDİ"
Bölgenin birçok şehrinde deprem olduğunu öğrenince devletin kendilerine en az 10 gün ulaşamayacağını düşündüklerini söyleyen Fatih Yarboynu, "İkinci günün sonunda 3-5 tane helikopter aynı anda geldi. Bu devletin dimdik ayakta ve güçlü olduğunu gösteriyor. Halkımız da çok büyük bir dayanışma içerisine girdi. Edirne'den Van'a, Trabzon'dan Antalya'ya, yurt dışından bir sürü ülke dahil olmak üzere herkes yardım elini buraya uzattı. Allah devlete millete zeval vermesin" şeklinde konuştu.
"YARALILARIMIZ HELİKOPTERLERLE BÖLGELERE TAŞINDI"
Yardımların hızlı yetiştiğini belirten Halil Kavuzkoz, "Yollar falan kapandı ama şartlar olgunlaşınca yağmur gibi yağdı. Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Helikopterler geldi, Nacar'a helikopter geldiğini kimse bilmez. Hastalarımızı alıp Adana'ya, Ankara'ya, İstanbul'a götürdüler. Allah razı olsun" ifadelerini kaydetti.
"YARDIMLARI NEREYE KOYACAĞIMIZI BİLMİYORUZ"
Büyüknacar Fatih Mahallesi muhtarı Yasin Gümüşoluk ise gelen yardımlarla ilgili olarak şöyle konuştu: "Allah devlete millete zeval vermesin. Yollarımız hava muhalefetinden dolayı kapalıydı. Biz cenazeleri defnetmeye başlamadan yardımlar yığılmaya başlandı. Şu anda yardımları nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Yollar kapalıyken helikopterler geldi, bize çadır bırakıp yaralılarımızı aldılar, tahliye ettiler."