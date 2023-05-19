Devlet faturaları ödedi onlar fatura bedelini deprem bölgesine gönderdi

Birçok sosyal yardımlaşma etkinliğinde bir araya gelen Vatansevdalıları Platformu Üyesi 30 kişi bu ay evlerine gelen ve devlet tarafından ödenen doğalgaz faturası kadar ücreti deprem bölgesine gönderdi. Toplanan 10 bin lirayla deprem bölgesine ekmek yardımı yapıldı.

Devletimiz tarafından karşılanan bu ayki doğalgaz faturalarını deprem bölgesine göndermeye karar verdiklerini ifade eden Vatansevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Seçimlerin ilk etabını kazasız belasız geride bıraktık çok şükür. Herkesin bir görüşü olduğu gibi kazananı da bir tane olacak. Ancak deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yapılan hakaret dolu paylaşımlar şahsımızı çok üzmüştür. Devletimizin bizlere hediyesi olan bu ayki doğal gazın ücretsiz olması sebebiyle kendi adımıza bu ay gelen doğalgaz faturamızın tutarı olan ücretleri depremzede kardeşlerime yollamaya karar verdik" dedi.