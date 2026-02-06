Devlet her an yanımızda oldu

Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşayan Selma Sönmez (55), iki kızı Feyza (21) ve Hatice Nur'u (27) kaybetti. Kendisi enkazdan 8 saat sonra kurtarılan Sönmez, kızlarını ve aynı binadaki 9 kişiyi kurtarmak için günlerce çalışan Mehmetçiğin mücadelesini 3 yıl geçmesine rağmen unutmadığını söyledi. Kızlarının beşinci gün enkazdan çıkarıldığını belirten Sönmez, askerlerin enkaz başından hiç ayrılmadığını vurguladı. "Devlet yoktu" söylemlerine katılmadığını ifade eden acılı anne, deprem sürecinde devletin ve Mehmetçiğin varlığını iliklerine kadar hissettiğini dile getirdi. AA