Devlet ilk andan itibaren vatandaşın yanında

Cumhuriyet tarihinin en büyük felekatinde ilk saniyeden itibaren koordine olan bakanlıklar ve kurumlar, kritik 20 saatte afet bölgesinde gece gündüz mücadele etti. Deprem anından itibaren AFAD ekipleri bölgeye sevk edilirken sabah saatleriyle birlikte polis ve Mehmetçik de bölgede çalışmalara başladı. Halihazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlisi enkaz bölgesinde çalışıyor. Deniz Kuvvetleri'nin 10 gemisi, Hava Kuvvetleri'nin 54 kargo uçağı, Sahil Güvenlik'in gemi robotları afet bölgesinde görev yapıyor. Kahramanmaraş'ta ilk etapta 5 bin çadır kuruldu. AFAD ekipleri ise Onikişubat Stadyumu'na depremzedelerin kalabilmesi için çok sayıda çadır kurdu.Ankara'dan gelen Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri mutfak ve mobil ekmek fırını kurdu. Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde depremzedelereyemek dağıtıldı. Şanlıurfa'da vatandaşlar evlerine girmeyerek sokaklarda ve araçlarında kalmayı tercih ettiler. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'ya gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti. Evlerine giremeyen vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisleri ve diğer tüm tesisler açıldı. Diyarbakır'da bazı vatandaşlar, geceyi geçici barınma alanları ve çadırlarda geçirdi. Bağlar, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerindeki 10 okulun kapalı spor salonunda geçici barınma alanları oluşturuldu. Ayrıca kentteki Selahattin Eyyubi Kent Meydanı'na çadırlar kuruldu. Gaziantep'te de vatandaşlar geceyi spor salonları, açık araziler ve arabalarında geçirdi. Şehirde faaliyet gösteren bazı fabrikalar ve restoranlar da vatandaşlara çorba ikram etti.Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için toplam 2 bin 103 madencinin deprem bölgesine intikal ettiğini bildirdi. Ayrıca 500 ilave madencinin daha Kahramanmaraş'taki çalışmalara katılmak üzere yola çıkacak. Manisa Soma'dan da 90 madenci bölgeye intikal etti" ifadeleri kullanıldı.Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı'na ait 2 uçak, arama-kurtarma ve sağlık görevlilerinin deprem bölgesine taşınması için tahsis edildi. Uçaklardan biri Adıyaman'a, diğeri Kahramanmaraş'a hareket etti. Uçaklarda her branştan uzman doktor ve AFAD teknisyenleri yer alıyor. Ayrıca sağlık, gıda ve giyecek malzemeleri de taşındı. Uçaklar dönüşte yaralıları Ankara'ya taşıyacak.KAHRAMANMARAŞ'IN Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen depremlerin ardından büyüklüğü 6'yı bulan çok sayıda artçı yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ilk depremin olduğu andan itibaren Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da 5 ve üzeri büyüklükte 20 artçı deprem oldu.