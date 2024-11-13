Devlet istedi aile vermedi

İzmir'in Selçuk ilçesinde, önceki gün Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşlerin, evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldüğü facianın detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan (27) ifadesinde, topladığı hurdaları 800 TL'ye sattığını ve hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattı. Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camii'ne getirilen ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan anne Akcan, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Akcan, çıkarıldığı hakimlikçe yurtdışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Hırsızlıktan 8 yıl 7 ay hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan'ın uyuşturucu kullanmaktan ve kasten yaralamadan sabıkalı olduğu öğrenildi. Baba Hakan Akcan'a çocuklarının cenazesine katılması için savcılık tarafından izin verildi. 5 kardeş, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Acarlar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akcan çiftinin yaşadığı eve daha önce birkaç kez uyuşturucu operasyonu düzenlendiği de öğrenildi. Anne hakkında herhangi bir suçtan işlem yapılmadığı için çocuklara devlet tarafından el konulamadığı belirtildi.Anne Akcan'ın amcası Yılmaz Açar, çocukların babasının yaklaşık 1.5 yıl önce cezaevine girdiğini anlatarak, "Açık cezaevinde kaldığı için izinli gelip, ailesini görüp gidiyormuş. Çocukların bakımını devlet üstlenmek istedi. Ancak yeğenim izin vermedi. Kardeşim Halim Açar da 15 gün önce torunlarını almak istedi. Anneleri 'Ben çocuklarıma bakacağım' dedi ve direndi. Kardeşim, 'Üçünü yurda verelim, hiç olmazsa ikisini yanıma alayım' diyordu ama kabul etmediler. Devlet görevlileri de birkaç kez gelip 'Çocukları alalım' demiş ama vermemiş. Çocukları en son 2 ay önce yardım getirdiğinde gördüğünü belirten Açar, "Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan yardım alıyordu. Babası ve biz yardım ediyorduk. Komşuları da yardım ediyordu" dedi.Aile Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, bakanlık, Akcan ailesine çocukların devlet himayesine alınmasını teklif etti. Ailenin çocuklarının alınması durumunda 'Kendimize zarar veririz', 'Çocuklarımızı asla vermeyiz' ifadelerini kullandığı bildirdi. Bu amaçla bakanlık yetkililerinin geçen yıl 18 kez ziyaret ettiği aileye, düzenli desteklerin yanı sıra yapılan ilave desteklerle birlikte ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandığı bildirildi.