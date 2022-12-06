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Giriş Tarihi: 6.12.2022 11:46 Son Güncelleme: 6.12.2022 11:55

Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak

Devlet korumasında yetişen 1041 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. Hak sahipleri tercih işlemlerini bugünden itibaren 16 Aralık'a kadar yapabilecek...

AA
Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet korumasında yetişmiş gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ediliyor. Yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor.

Bu kapsamda, devlet korumasında yetişen 1041 genç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek. 2022 yılının son atamasının, bu ay sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bakanlığın kuruluşlarında yetişen hak sahibi 1041 kişi, tercih işlemlerini 6-16 Aralık'ta www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Hak sahipleri tercih kılavuzuna Bakanlığın internet sayfasından veya www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Hak sahiplerinin, işlemlerini gerçekleştirebilmek için e-Devlet Kapısı giriş şifresine sahip olması gerekiyor. Giriş şifresi bulunmayanlar PTT şubelerinden şifre alabilecek.

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Devlet korumasındaki 1041 genç kamuya atanacak
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