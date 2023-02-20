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Giriş Tarihi: 21.2.2023

Devlet korumasındaki çocuklardan depremzedelere 30 bin lira bağış

Devlet korumasındaki çocuklardan depremzedelere 30 bin lira bağış
Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, depremzedeler için 30 bin lira bağış yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent genelinde başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor. Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ve Çocuk Destek Merkezi'nde kalan devlet korumasındaki çocuklar, afet bölgesindeki vatandaşlar için hazırlanan "Depremzede kardeşlerimize" yazılı bağış kutusuna harçlıklarını bıraktı. Kutudan çıkan toplam 30 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri aracılığıyla AFAD hesabına yatırıldı. Çocuklar yardımlarının yanı sıra depremzede akranlarına moral için hazırladıkları bazı notları da deprem bölgesine gönderdi.

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Devlet korumasındaki çocuklardan depremzedelere 30 bin lira bağış
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