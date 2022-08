Devlet korumasındaki Muhammed tıp fakültesini kazandı: Arkadaşlarıma rol model oldum

'DEVLETİMİZ ÇOK GÜZEL İMKANLAR VERDİ'



Devlet koruması altında yaşamını sürdürürken ders çalışmakta hiç zorlanmadığını anlatan Muhammed Uğur, kendisine en iyi imkanların sağlandığını belirtti. Hedefinden bir an olsun vazgeçmediğini söyleyen Uğur, "Bu süreçte yurt müdürümüz Mustafa Metin ve grup sorumlumuz Harun Akburak bana çalışmam için gerekli ortamı sağladı. Devletimiz çok güzel imkanlar verdi. Hedefi koyduğum ilk günden itibaren kaynak kitap, özel ders gibi eğitim alanında ne istersem yardımcı oldular. Adana'nın en iyi etüt merkezlerinden birinde devletimizin desteğiyle eğitim gördüm. Hocalarım çok destek oldu. Yaşadığımız kurumdaki psikolog, çalışanlar her zaman beni motive etti" dedi.

Doktorluğu maddi kaygılar nedeniyle değil insan sağlığını düşündüğü için seçtiğini vurgulayan Uğur, "Yurdun yakınında bir hastane var. Orada bir doktorun hayatını kurtardığı hastanın yakınları tarafından aldığı tepkiler beni çok etkiledi. O gün doktor olmaya karar verdim. Hedefime de emin adımlarla ulaşacağım. Yurttaki arkadaşlarıma rol model olduğumu düşünüyorum çünkü ümitsiz bir vakayken en alttan en üste tırmanışımı gördüler. Ellerinden geleni yaptıktan sonra devletimiz her türlü imkanı veriyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, daha sonra Adana valimize, il müdürümüze, yurt müdürümüze ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.