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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Devlet korumasındaki öğrencilerden büyük başarı

Rana BÜYÜKTAŞ
Devlet korumasındaki öğrencilerden büyük başarı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki 312 gencin üniversiteye yerleştiğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuklarımızı bugüne kadar olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca da destekleyeceğiz" dedi. Bu yıl yerleşen 312 öğrenciyle birlikte toplam 828 öğrenciye desteklerini devam ettireceklerini söyleyen Yanık, "Bakanlığımızca yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkânlar sunuyoruz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin giyim, yemek, ulaşım gibi yaşam giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanmaktadır" dedi.
YKS'de aldıkları yüksek puanlarla dikkati çeken Mevlüt Enes Türkoğlu 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Recep Can Özyeğin Üniversitesi İletişim ve Tasarımı bölümünü kazanırken, 13 öğrenci mühendislik, 12 öğrenci de siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüne kayıt hakkı kazandı.
148 lisans, 164 önlisas bölümlerine yerleşen öğrencilerden 2'si tıp, 13'ü mühendislik, 12'si siyaset bilimi ve kamu yönetimi, 2'si Almanca öğretmenliği, 2'si sosyal bilgiler öğretmenliği, 1'i tarih öğretmenliği, 1'i Türkçe öğretmenliği, 2'si psikoloji, 22'si sosyal hizmet, 11'i sosyoloji, 4'ü çocuk gelişimi, 2'si ilahiyat bölümünü kazandı.

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Devlet korumasındaki öğrencilerden büyük başarı
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