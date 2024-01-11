Devlet, köylü el ele!

Bilecik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri daha önce Merkez İlçe Kınık Köy yolundaki yol genişletme ve asfalt serim çalışmalarını tamamlamıştı. Kınık yolunu kullanıma açan Bilecik Özel İdaresi, 244 köy ve 1906 km yol ağının tamamında etkili olabilecek kış şartları için önümüzdeki günlerde muhtemel yoğun kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, İl Genel Meclisi üyeleri ve İl Özel İdaresi ekipleri iki hafta önce 'Kış Sezonu Açılış Programı'nı gerçekleştirdi. Vali Aygöl, "Yaz döneminde gerek yol gerekse su çalışmalarımız ve köylerimizin diğer ihtiyaçları için etkili bir çalışma ile bizzat vatandaşlarımızın yanında olduk. Kış dönemi içinde aynı şekilde köylerimizin ihtiyaçları için hazırız. Bu anlamda bütün ekiplerimizin emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayaklarına taş değmesin inşallah" diye konuştu.

TRAKTÖRLERLE HAFRİYAT TAŞIDILAR

Halkın ihtiyaçlarına göre öncelikli hedefleri arasında tespit edilen köy yolu ağlarını, çağdaş yaşam standartlarına uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Bilecik İl Özel İdaresi, geçen hafta Çaltı Köyü Karaağaç mevkiinde köylülerle birlikte imece usulü güzel bir dayanışma örneği gösterdi. Yolun yapım, onarım ve bakımlarını yapmak için İl Özel İdaresi'nden gelen dozer, kepçe ve kamyonlara köylüler de traktörleriyle destek verdi. Yoldaki çalışmalardan çıkan hafriyat traktörlere ve kamyonlara dolduruldu. Stabilize yol çalışmalarına traktörüyle katılan Çaltı Köyü'nden Mehmet Şahin, "Valiliğimiz, Özel İdare ve köylülerimiz el ele güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

KÖYLERDE YAYA ÇİZGİSİ UYGULAMASI

Köy ve kentler arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek ve köylere ulaşımı daha rahat ve kısa süreye düşürmek için çalışan Bilecik İl Özel İdaresi'nin 2020-2024 Stratejik Planında 939 km stabilize kaplamalı yollarda 250 kilometre stabilize bakım yapılacağı ve ilin asfalt oranının yüzde 46'dan yüzde 57'ye çıkarılacağı öngörüldü. 244 köyde arazi yolu yapım-bakım çalışması yapıldı. Her yıl ortalama 40 kilometre yolun onarım çalışması yapılarak toplam 200 kilometre yolun standartları yükseltildi. Köy yollarının tamamının her yıl periyodik bakımları yapılarak sürekli yolların açık olması sağlandı. Nüfusu kalabalık olan Yeniköy, Küre ve Çaltı gibi köylerde yaya çizgisi uygulaması yapıldı. 40 köyün köy içi yollarına kilitli parke taşı döşenmesi ve eksik olan köy yollarındaki trafik işaret levhaları yenileri ile değiştirilmesi çalışmaları devam ediyor.