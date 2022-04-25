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Giriş Tarihi: 25.4.2022 12:44 Son Güncelleme: 25.4.2022 13:12

Devlet kurumlarında iş vaadiyle onlarca vatandaşı dolandırdılar

MİHRİBAN KOÇAKER
Devlet kurumlarında iş vaadiyle onlarca vatandaşı dolandırdılar

Tokat’ta devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile 160 vatandaşı toplamda 1 milyon 350 bin lira dolandıran 6 şüpheli ile ilgili Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon yaptı. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda; vatandaşları, devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile dolandırıldığı, vatandaşlardan para alındığı, mağdur edildiği tespit edildi.

Olaya karıştığı tespit edilen B.İ (55), S.B (53), N.K (50), Z.G (51) ile bu şahıslarla irtibatlı B.Ç ve G.A isimli şüpheliler 22 Nisan Cuma günü yapılan operasyon ile yakalandı. N.K. Z.G., B.Ç. ve G.A. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 160 vatandaşın mağdur edildiği ve dolandırıldığı, mağdur vatandaşlar tarafından şüphelilerin banka hesaplarına yaklaşık 1 milyon 350 bin TL paranın aktarıldığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Devlet kurumlarında iş vaadiyle onlarca vatandaşı dolandırdılar
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