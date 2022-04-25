Devlet kurumlarında iş vaadiyle onlarca vatandaşı dolandırdılar

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda; vatandaşları, devlet kurumlarında iş bulma, adam yerleştirme vaadi ile dolandırıldığı, vatandaşlardan para alındığı, mağdur edildiği tespit edildi.

Olaya karıştığı tespit edilen B.İ (55), S.B (53), N.K (50), Z.G (51) ile bu şahıslarla irtibatlı B.Ç ve G.A isimli şüpheliler 22 Nisan Cuma günü yapılan operasyon ile yakalandı. N.K. Z.G., B.Ç. ve G.A. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, 160 vatandaşın mağdur edildiği ve dolandırıldığı, mağdur vatandaşlar tarafından şüphelilerin banka hesaplarına yaklaşık 1 milyon 350 bin TL paranın aktarıldığı tespit edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.