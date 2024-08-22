Devlet kuyu açtı üretici rahatladı

Edirne'de etkili olan kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi saniyede 3 metreküpe kadar düştü. Debideki düşüş nedeniyle üreticiler nehirden su alamayınca, dönüşümlü sulama sistemine geçildi. Nehirdeki su, bu sistem için de yeterli olmayınca Valilik tarafından üreticiler için su kuyuları açılmasına karar verildi. Bölgede şu ana kadar 11 kuyu açıldı. Pompaları bağlanarak elektrik tesisatı tamamlanan kuyulardan su alınmaya başlandı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Tunca kurudu ne yapacağız korkusu yaşamaktansa en azından kuyularımızı devreye sokarız. Maliyetimiz artar mı, tabii ki artar. Elektrik maliyetimiz 2 katına çıkar ama önemli olan bu süreci doğru yönetebilmek ve en az zararla atlatabilmek. Valimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. Arabacı, üreticilerin kuraklık sorunu yaşamaması için Çömlekköy Barajı'nın bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade etti.Avarız köyünden çeltik üreticisi Mesut Çakır da Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi sonucu bölgede yetiştirilen çeltik için suyun yetersiz kaldığını belirtti. Çakır, "Valimiz önce suyu paylaştırdı, o da yetersiz kalınca kuyular açıldı. Böyle olunca nehrin alt tarafında kalan üreticilerimiz çeltiklerini rahatlıkla sulayabilmeye başladılar. Üreticilerimiz de rahat bir nefes almış oldu. Edirne'nin kuraklık kapsamındaki iller arasına alınmasını istiyoruz" diye konuştu. Değirmenyeni köyünden üretici Salim Evren, "Allah'ın izniyle 250 ton civarında ürün bekliyoruz. Kuyular olmasa çeltiğimiz ölecekti" dedi. Aynı köyden Sami Bozkoç, ekim yapıldığında yeterli olan nehirdeki su miktarının bilinçsiz kullanım nedeniyle düştüğünü, bazı üreticilerin bu nedenle rekolte kaybı yaşayabileceğini kaydetti. AA