Devlet mahkemeyi huzurevine götürdü

Adalet bakanlığı'nın adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürüttüğü 'Evde Adalet Hizmeti'nin bir örneği de Bursa İnegöl'de yaşandı. Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde kalan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ile 94 yaşındaki N.Y., 5 ay önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrası taraflar birbirinden davacı oldu. İnegöl 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, taraflar yaşları nedeniyle katılamadı. Bunun üzerine mahkeme heyeti huzurevine gitti. A.A ve N.Y'nin savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma ertelendi.